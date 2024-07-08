Экс-голкипер «Ливерпуля» Адриан станет игроком «Бетиса» — Романо

Бывший вратарь английского «Ливерпуля» Адриан станет футболистом испанского «Бетиса», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 37-летний голкипер уже подписал контракт с испанским клубом. Официально о переходе будет объявлено на этой неделе.

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Адриан в прошлом сезоне не сыграл ни одного матча за клуб. Всего за «красных» Адриан провёл 26 игр, в которых пропустил 36 мячей и семь раз оставлял свои ворота «сухими». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

По итогам сезона-2023/2024 «Бетис» набрал 57 очков в 38 матчах Примеры и занял седьмое место в турнирной таблице.