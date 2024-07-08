Эдуард Мор: ЦСКА готов к старту чемпионата

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор оценил игру московского ЦСКА в матчах Братского кубка.

«Мне игра ЦСКА понравилась. После матчей Евро‑2024 такой футбол смотрится свежо. Моё мнение: пока при Николиче ничего особенно в ЦСКА не изменилось. Схема та же, футболисты играют на тех же позициях. И состав тот же. Круговой появился, он мне понравился в этом матче. Такое ощущение, что он уже давно в команде. Произвёл очень приятное впечатление. Можно сказать, что ЦСКА смотрится довольно легко, хорошо комбинируют. Команда уже готова к тому, чтобы стартовать в чемпионате», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 7 июля, ЦСКА провёл матч Братского кубка с «Партизаном». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч начался в 19:30 по московскому времени. Красно-синие вышли вперёд уже на третьей минуте матча благодаря голу нападающего Тамерлана Мусаева. На 51-й минуте защитник ЦСКА Келлвен удвоил преимущество армейцев. На 89-й минуте нападающий Зоран Тошич спустя две минуты после выхода на поле довёл счёт до разгромного — 3:0. Таким образом, ЦСКА одержал две победы в двух матчах и разделил трофей с московским «Динамо». В Братском кубке также принимал участие белградский ОФК. ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».