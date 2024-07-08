Каряка: надо почаще проводить матчи легенд — на них приходят полные стадионы

Бывший футболист сборной России, португальской «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка прокомментировал проведение ретроматча легенд между футболистами России и Беларуси. Напомним, основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.

«Конечно, надо почаще проводить матчи легенд. Видите, пришёл полный стадион, и таких игр не было давно. Я думаю, что к чему-то надо приурочивать. Сборная Беларуси не против приехать в Россию за матчем-реваншем, а мы с удовольствием сыграем.

Конечно, ожидали, что Беларусь будет активно и настырно играть, ведь там собраны сборники. Как могло быть по-другому?» — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ретроматч между легендами России и Беларуси прошёл при организации РФС и АБФФ и приурочен 80-летию освобождения Белорусской ССР.