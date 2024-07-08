Ловчев спрогнозировал победителя Евро-2024

Бывший отечественный футболист Евгений Ловчев считает, что сборная Испании обыграет Францию в полуфинале Евро-2024 и с большой долей вероятности станет победителем турнира. Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск.

«Тренер французов, который столько прошёл уже в сборной, мне думается, найдёт противоядие против этих молоденьких ребят. Придумает, как разбить вот эту красивую, весёлую и задорную игру.

Но мне думается, что Франция испанцев потрепает, но всё‑таки Испания выйдет в финал и, наверное, станет чемпионом», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля. Финальный матч пройдёт в Берлине.