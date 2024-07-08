Вадим Раков — о составе «Локомотива»: будем играть и бороться теми, кто есть

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался об изменениях в составе железнодорожников, а также оценил перспективы клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Во всех командах происходят изменения, кто-то уходит, кто-то приходит. У нас так случилось, что некоторые ведущие футболисты ушли — будем играть и бороться теми, кто есть. У «Локомотива» неплохой состав, будем двигаться дальше.

Сможем ли этим составом претендовать на топ-3 РПЛ? Не хочу ничего обещать, просто скажу, что мы будем стараться делать всё, чтобы оказаться максимально высоко в турнирной таблице. Нам остаётся работать и прогрессировать», — приводит слова Ракова «РБ Спорт».

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).