Защитник сборной Англии Шоу: я благодарен Саутгейту за оказанное доверие

Футболист сборной Англии Люк Шоу высказался о главном тренере национальной команды Гарете Саутгейте.

«Я многим обязан Гарету за доверие, оказанное мне. Он дал мне почувствовать себя частью команды, выпустив на поле, так что да, я многим ему обязан», — приводит слова Шоу британское онлайн-издание The Telegraph.

Напомним, 6 июля сборная Англии встречалась с национальной командой Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял счёт. В дополнительное время команды также не сумели выявить победителя. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались английские футболисты.