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Игрок «Крыльев» Бейл прокомментировал выход сборной Нидерландов в полуфинал Евро

Игрок «Крыльев» Бейл прокомментировал выход сборной Нидерландов в полуфинал Евро
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал выход сборной Нидерландов в полуфинал чемпионата Европы — 2024. Напомним, в 1/4 финала турнира «оранжевые» обыграли Турцию со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

«Турция в первом тайме с Нидерландами играла очень хорошо. Топ! Очень агрессивно. Но во втором тайме Нидерланды были сильнее. Выход в полуфинал — хороший результат для сборной Нидерландов», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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