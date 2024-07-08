Игрок «Крыльев» Бейл прокомментировал выход сборной Нидерландов в полуфинал Евро

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал выход сборной Нидерландов в полуфинал чемпионата Европы — 2024. Напомним, в 1/4 финала турнира «оранжевые» обыграли Турцию со счётом 2:1.

«Турция в первом тайме с Нидерландами играла очень хорошо. Топ! Очень агрессивно. Но во втором тайме Нидерланды были сильнее. Выход в полуфинал — хороший результат для сборной Нидерландов», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.