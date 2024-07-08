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Сергей Пиняев: кумиром в детстве был Месси, но я хотел футболку Аршавина

Сергей Пиняев: кумиром в детстве был Месси, но я хотел футболку Аршавина
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Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ сезона-2023/2024 по версии капитанов и тренеров, назвал своего кумира детства. Он выделил Лионеля Месси, а также признался, что хотел футболку Андрея Аршавина.

«Моим кумиром в детстве был Лео Месси, но футболку я хотел Аршавина. А похожим на кого-то я быть не хочу», — сказал Пиняев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В минувшем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Узнать, кто за кого голосовал, а также о начислении баллов, вы можете в этом материале:
Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024
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