Тюкавин — лучший молодой игрок РПЛ сезона-2023/2024 по версии капитанов и тренеров

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого игрока РПЛ сезона-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Первое место занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, он набрал 164 балла! Второе место – у полузащитника «Локомотива» Никиты Салтыкова, который в прошлом сезоне выступал за «Крылья Советов» – у него 41 балл. Замкнул тройку полузащитник ЦСКА Аббосек Файзуллаев – 39 баллов.

Узнать, кто за кого голосовал, а также о начислении баллов, вы можете в этом материале: Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

Напомним, сегодня «Чемпионат» опубликовал итоги своего голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона. Подробнее ознакомиться с итогами голосования можно с помощью этого материала: