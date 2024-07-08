Ромащенко — о матче легенд: я словно оказался в прошлом и испытал ностальгию, это кайф

Главный тренер липецкого «Металлурга», экс-игрок московских «Динамо» и «Торпедо», «Химок» и турецких «Трабзонспора» и «Бураспора» Максим Ромащенко высказался о ретроматче между сборными России и Беларуси.

«Конечно, хотелось бы, чтобы чаще проводились матчи легенд и участвовать в них. Мне очень приятно, что я принял участие в первом матче легенд сборной Беларуси. Было много футболистов, но некоторые не смогли сыграть.

Я испытал дозу адреналина, словно оказался в прошлом и ощутил ностальгию. Порция этого футбола и интеллекта веялись на поле, это кайф сыграть с футболистами такого уровня, а также увидеть своих бывших партнёров и тренеров», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 7 июля, состоялся ретроматч между командами легенд Беларуси и России, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.