Миши Батшуайи перешёл из «Фенербахче» в «Галатасарай»

Бельгийский нападающий Миши Батшуайи, ранее выступавший за «Фенербахче», стал футболистом «Галатасарая», сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter). Отметим, что до перехода в «Фенербахче» форвард также успел поиграть за «Бешикташ».

30-летний Батшуайи выступал за «Фенербахче» с 2022 года. За это время нападающий провёл за стамбульцев 75 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и отдал девять результативных передач. За свою карьеру бельгиец также успел поиграть за «Стандарт», «Челси», «Марсель», дортмундскую «Боруссию», «Кристал Пэлас» и «Валенсию». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8,5 млн.

В сезоне-2023/2024 «Галатасарай» стал победителем турецкой Суперлиги сезона-2023/2024, набрав 102 очка. Команда опередила «Фенербахче», занявший второе место, на три очка. На счету «Галатасарая» 24 титула чемпиона Турции в истории.