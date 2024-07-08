Шалимов высказался об игре футболистов ЦСКА

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов оценил игру московского ЦСКА в матчах Братского кубка.

«Видно, что ЦСКА играет с настроением. Надо отметить приятную вещь: на матче ЦСКА было 25 тысяч зрителей. Когда идёт предсезонка, команда находится под нагрузкой. Когда на тренировочные игры приходит столько зрителей, настроение у ребят совсем другое. В таком случае это не рутина, а именно игра. Ребята получают удовольствие, хотя понятно, что ноги тяжеловаты. Пока в схеме Николич ничего не меняет. Мне нравится игра Кругового в этой схеме ЦСКА. Игры ЦСКА порой интереснее сейчас смотреть, чем матчи Евро‑2024, где подуставшие ребята», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 7 июля, ЦСКА провёл матч Братского кубка с «Партизаном». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч начался в 19:30 по московскому времени. Красно-синие вышли вперёд уже на третьей минуте матча благодаря голу нападающего Тамерлана Мусаева. На 51-й минуте защитник ЦСКА Келлвен удвоил преимущество армейцев. На 89-й минуте нападающий Зоран Тошич спустя две минуты после выхода на поле довёл счёт до разгромного — 3:0. Таким образом, ЦСКА одержал две победы в двух матчах и разделил трофей с московским «Динамо». В Братском кубке также принимал участие белградский ОФК. ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».