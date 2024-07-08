Капитан сборной Испании Мората: мне надоели разговоры о том, что я жертва и что я жалуюсь

Капитан сборной Испании Альваро Мората высказался о критике со стороны болельщиков в свой адрес, а также заявил, что чемпионат Европы — 2024 может стать его последним турниром с национальной командой.

«Критика от фанатов? В сборной Испании бывают моменты, когда мне сложно. Мне надоели разговоры о том, что я жертва и что я жалуюсь, но это нормально. Я просто хочу, чтобы всё закончилось наилучшим образом, и наслаждаюсь этим, потому что это может быть и мой последний турнир с национальной командой. Это зависит от того, как всё пройдёт. Трудно принять такое решение, но это вполне возможно», — приводит слова Мораты Relevo со ссылкой на El Desmarque.

Напомним, Испания вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.