Тимощук: матч с «Црвеной Звездой» — решающий в плане подготовки к Суперкубку

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что матч Летнего кубка с «Црвеной Звездой» станет решающим для игроков сине-бело-голубых в плане подготовки к Суперкубку России.

«Два хороших матча провели по интенсивности, напряжению и результату. Матч с «Црвеной Звездой» для нас решающий в плане подготовки и уже целенаправленной работе к Суперкубку. Поэтому в предыдущих матчах каждый игрок провёл на поле по тайму, теперь ротации будет меньше», — заявил Тимощук в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится сегодня, 8 июля. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени. Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу. В матче за Суперкубок сине-бело-голубые встретятся с «Краснодаром». «Быки» стали серебряными призёрами внутреннего первенства по итогам минувшей кампании.