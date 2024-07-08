Дочь Диего Марадоны заявила, что пообщалась с покойным отцом с помощью медиума

Дальма Марадона, дочь известного футболиста Диего Марадоны, заявила, что пообщалась с покойным отцом с помощью медиума. Напомним, из жизни легендарный аргентинский нападающий ушёл осенью 2020 года. Ему было 60 лет.

«То, что произошло, было очень красиво. Я всегда верила в эти вещи, с самого раннего возраста, а после того, что случилось с моим отцом, тем более.

Сейчас мне всё ещё тяжело. Когда случилось то, что случилось с моим отцом, я сказала: «Я хочу посмотреть, что произойдёт». Я пошла, и это было невероятно, это было прекрасно.

Год спустя или чуть раньше со мной связалась женщина. Я доверяла этому человеку, что-то в этом роде случилось с ней и её родственником, и я сказала: «Ну, я попробую». Я также говорила: «Не знаю, правда это или нет». Но он рассказывал мне вещи, которые я никак не могла знать. Они были очень личными, и их нигде нельзя было найти», — приводит слова Дальмы Marca.