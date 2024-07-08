Игрок «Крыльев» Костанца рассказал, сколько нужно денег для комфортной жизни в Самаре

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, сколько нужно денег для комфортной жизни в Самаре.

«Дай мне посчитать (смеётся). Наверное, около 300 тысяч рублей. Это хорошая сумма, но, конечно, сильно зависит от того, как ты живёшь. Нам с женой этого хватало. Но сейчас у нас есть ребёнок, поэтому будет требоваться чуть больше денег», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Фернандо Костанца провёл 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на счету футболиста четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

«Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей.