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Константин Тюкавин: мой кумир детства — Роналду, я на него похож

Константин Тюкавин: мой кумир детства — Роналду, я на него похож
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Лучший молодой игрок РПЛ сезона-2023/2024 по итогам голосования тренеров и капитанов клубов для «Чемпионата» Константин Тюкавин назвал кумира своего детства.

«Кумир детства — Криштиану Роналду. Могу сказать, что я на него похож. Он на протяжении многих лет держит определённую планку, выигрывал много «Золотых мячей». Хочу так же стабильно играть. Хочется, чтобы и моё тело было похоже на его», — сказал Тюкавин корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Узнать, кто за кого голосовал, а также о начислении баллов, вы можете в этом материале:
Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024
Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

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