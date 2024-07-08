Константин Тюкавин: мой кумир детства — Роналду, я на него похож

Лучший молодой игрок РПЛ сезона-2023/2024 по итогам голосования тренеров и капитанов клубов для «Чемпионата» Константин Тюкавин назвал кумира своего детства.

«Кумир детства — Криштиану Роналду. Могу сказать, что я на него похож. Он на протяжении многих лет держит определённую планку, выигрывал много «Золотых мячей». Хочу так же стабильно играть. Хочется, чтобы и моё тело было похоже на его», — сказал Тюкавин корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Узнать, кто за кого голосовал, а также о начислении баллов, вы можете в этом материале: Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.