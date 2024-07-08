Игрок сборной Словении Дркушич назвал свой топ-5 молодых футболистов РПЛ

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого игрока РПЛ сезона-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Капитан «Сочи» Ванья Дркушич расставил игроков в следующем порядке: 1-й – Кравцов, 2-й – Гуарирапа, 3-й – Силвейра, 4-й – Тюкавин, 5-й – Салтыков.

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.