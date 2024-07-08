Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, на какой стадии находятся переговоры с «Алавесом»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, на какой стадии находятся переговоры о его переходе в испанский «Алавес».

«Алавес»? Переговоры до сих пор идут. По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если всё срастётся и клубы договорятся по цене — начнём общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям», — приводит слова Баринова Sport24.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.