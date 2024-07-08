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Кто был лучшим молодым футболистом РПЛ в прошлом сезоне?

Кто был лучшим молодым футболистом РПЛ в прошлом сезоне?
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Сегодня, 8 июля, «Чемпионат» опубликовал итоги своего голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона. В голосовании участвовали тренеры и капитаны клубов РПЛ.

Итоги опроса тренеров и капитанов:
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Теперь предлагаем читателям поделиться своим мнением и ответить на вопрос: кто был лучшим молодым футболистом РПЛ в прошлом сезоне?

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.
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