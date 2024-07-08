Дзагоев предложил провести российско-белорусский ретроматч в Москве

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев предложил провести ответный ретроматч легенд российского и белорусского футбола в Москве.

«Посмотрите, сколько народа пришло на товарищескую игру братских стран. По большому счёту можно сказать, что победила дружба, играли в полную силу — как сборная Беларуси, так и мы. Я думаю, игра получилась хорошая. Конечно, поддерживаю, чтобы такой ретроматч стал ежегодным событием. Вполне логично провести его в России. Думаю, не меньше народа соберётся. Конечно, буду участвовать. Я только «за», чтобы играть в таких матчах», — приводит слова Дзагоева «РИА Новости Спорт».

Напомним, накануне, 7 июля, состоялся ретроматч между командами легенд Беларуси и России, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.