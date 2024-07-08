ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Волков: мой кумир и сегодня — Криштиану Роналду

Защитник «Зенита» Волков: мой кумир и сегодня — Криштиану Роналду
Комментарии

Защитник «Зенита» Сергей Волков, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ сезона-2023/2024 по версии капитанов и тренеров, назвал имя своего футбольного кумира. Молодой россиянин выделил португальского форварда Криштиану Роналду.

«Мой кумир и сегодня – Криштиану Роналду. Естественно, в детстве я хотел его форму. Но копировать кого-то я не хочу. Просто стараюсь перенять какие-то хорошие моменты у других, чтобы прогрессировать», — сказал Волков корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, сегодня «Чемпионат» опубликовал итоги своего голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона. Подробнее ознакомиться с итогами голосования можно с помощью этого материала:

Материалы по теме
Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024
Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android