Защитник «Зенита» Волков: мой кумир и сегодня — Криштиану Роналду

Защитник «Зенита» Сергей Волков, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ сезона-2023/2024 по версии капитанов и тренеров, назвал имя своего футбольного кумира. Молодой россиянин выделил португальского форварда Криштиану Роналду.

«Мой кумир и сегодня – Криштиану Роналду. Естественно, в детстве я хотел его форму. Но копировать кого-то я не хочу. Просто стараюсь перенять какие-то хорошие моменты у других, чтобы прогрессировать», — сказал Волков корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, сегодня «Чемпионат» опубликовал итоги своего голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона. Подробнее ознакомиться с итогами голосования можно с помощью этого материала: