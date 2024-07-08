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Представитель Секу Койта заявил, что переход в ЦСКА планируется завершить в ближайшие дни

Представитель Секу Койта заявил, что переход в ЦСКА планируется завершить в ближайшие дни
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Махамаду Койта, представитель и член семьи нападающего Секу Койта, высказался о возможно переходе 24-летнего форварда в московский ЦСКА. Напомним, футболист находится в статусе свободного агента.

«Мы с Секу уже несколько дней в Москве. Переговоры с ЦСКА и медицинские обследования проходят хорошо. Секу уже находится в процессе визита к врачам, осталось всего два. Если всё пройдёт хорошо, планируем завершить переход Койта в ЦСКА в самые ближайшие дни», — сказал Махамаду Койта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним клубом Секу был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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