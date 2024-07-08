Стал известен стартовый состав «Сочи» на матч Летнего кубка с аргентинским «Тальересом»

Сегодня, 8 июля, состоится матч Летнего кубка, в котором примут участие российский «Сочи» и аргентинский «Тальерес». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Сочи»: Дегтёв, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Кравцов, Начо, Макаров, Крамарич, Бурмистров, Фёдоров.

Напомним, ранее на турнире «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5, а также проиграл «Црвене Звезде» (0:2). «Тальерес» провёл только один матч на Летнем кубке, в котором также уступил команде из Санкт-Петербурга (0:1).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля. Отметим, что «Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.