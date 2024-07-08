Игрок Англии Шоу: после матча со Швейцарией Саутгейт сказал, как сильно гордится нами

Защитник сборной Англии Люк Шоу рассказал, что сообщил игрокам главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт после победы над Швейцарией в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Он сказал, что гордится нами. Кроме того, Саутгейт говорил, что ещё ничего не закончено — впереди две важные игры», — приводит слова Шоу британское онлайн-издание The Telegraph.

Напомним, 6 июля сборная Англии встречалась с национальной командой Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял счёт. В дополнительное время команды также не сумели выявить победителя. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались английские футболисты.