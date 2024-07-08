«Крылья Советов» представили новую форму на сезон-2024/2025

Самарские «Крылья Советов» в своём телеграм-канале представили новую форму от немецкого спортивного бренда Puma, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025. Один из комплектов выполнен в белом цвете, а другой — в голубом.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

«Новый сезон наша команда проведёт в классических клубных цветах, а надпись «Самара» — это дань уважения и любви к родному городу», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака закончили сезон с 57 очками.