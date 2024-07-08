Онопко сообщил о договорённости с Замбией о проведении товарищеского матча

Тренер сборной России Виктор Онопко сообщил, что существует устная договорённость с Замбией о проведении товарищеского матча, сейчас идёт обсуждение между федерациями.

«У нас есть информация про матч с Замбией. Сейчас идёт обсуждение между Федерацией футбола Замбии и РФС. Есть устная договорённость о проведении матча на уровне посольств. Как только будет подписан договор, об этом объявят официально. Скорее всего, матч будет в России», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что национальные команды России и Замбии проведут товарищеский матч этой осенью. Об этом ТАСС сообщил посол Российской Федерации в Замбии Азим Ярахмедов. Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Так, 7 июня сборная России разгромила национальную команду Беларуси (4:0), а ранее обыграла Сербию (4:0).