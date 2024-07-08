Медиаклубы 2DROTS и «БроукБойз» сыграют в Кубке России сезона-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что медийные клубы 2DROTS и «БроукБойз» примут участие в новом розыгрыше Кубка России.

Ранее сообщалось, что путёвку в Кубок России получат команды-финалисты 5-го сезона Медиалиги. Именно 2DROTS и «Броуки» сыграют в решающем матче МФЛ.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграл 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

Ранее медийные команды уже принимали участие в Кубке России. «Амкалу» и 2DROTS удавалось пройти по несколько стадий соревнования.