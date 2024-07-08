Кевин Миральяс: предпочёл бы увидеть в 1/2 финала Евро Турцию или Швейцарию, а не Францию

Бывший нападающий сборной Бельгии Кевин Миральяс раскритиковал игру национальной команды Франции на чемпионате Европы — 2024.

«Моя досада — это сборная Франция. Даже когда они проходят дальше, они ничего не показывают. В обороне они очень сильны, но в атаке ничего не происходит. Это команда, которая попадает в полуфинал, но она не так результативна. Я бы предпочёл увидеть в полуфинале Турцию или Швейцарию, а не Францию», — приводит слова Миральяса RMC Sport.

Напомним, национальная команда Франции вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет со сборной Испании. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.