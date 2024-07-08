ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России объявила заявку на матчи с Северной Кореей

Женская сборная России объявила заявку на матчи с Северной Кореей
Аудио-версия:
Комментарии

Женская сборная России объявила заявку на товарищеские матчи с Северной Кореей. Главный тренер национальной команды Юрий Красножан вызвал 24 футболистки.

Состав женской сборной России:

Вратари: Елизавета Щербакова («Спартак» Москва), Наталья Силина («Краснодар»), Юлия Гриченко («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитницы: Алсу Абдуллина («Локомотив» Москва»), Ксения Олексюк («Чертаново» Москва), Екатерина Братко (ЦСКА Москва), Наталья Морозова, Алина Мягкова (обе – «Спартак» Москва), Валентина Смирнова («Краснодар»), Вероника Куропаткина («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитницы: Виктория Козлова, Полина Юкляева (обе – «Локомотив» Москва), Дарина Ишмухаметова, Екатерина Пантюхина (обе – «Зенит» Санкт-Петербург), Медея Жаркова («Краснодар»), Татьяна Петрова, Надежда Смирнова (обе – ЦСКА Москва), Кристина Комиссарова («Динамо» Москва), Алина Шкалова («Чертаново» Москва), Ксения Коноваева («Спартак» Москва).

Нападающие: Валерия Бизенкова («Локомотив» Москва), Наталья Машина, Марина Фёдорова (обе – «Спартак» Москва), Елена Зубкова («Рязань-ВДВ» Рязань).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android