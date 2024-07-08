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Игрок сборной Испании Кукурелья высказался о предстоящем полуфинале с Францией

Игрок сборной Испании Кукурелья высказался о предстоящем полуфинале с Францией
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Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья поделился мыслями о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2024, в котором испанцы встретятся с французами, а также высказался об атмосфере в национальной команде. Полуфинальная игра состоится 9 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам придётся быть очень сконцентрированными в матче с Францией и уделять больше внимание тому, чтобы следить за ними. Мы постараемся быстро возвращать себе мяч, когда потеряем его, и, если мы это сделаем, у нас будет много вариантов развития событий.

Мы создали очень хорошую команду из молодых игроков наряду с ветеранами. На таких турнирах важно быть семьёй, чтобы все 26 игроков были едины.

Люди очень увлечены. Они смотрят игры и наслаждаются нами. Мы очень благодарны. Люди запомнят нас, если мы победим, а это наша цель. Осталась одна неделя, и лучшее ещё впереди», — приводит слова Кукурельи пресс-служба УЕФА.

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