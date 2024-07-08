Игрок «Локомотива» Баринов — о зарплате: не поеду в Испанию на меньшие деньги

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов предположил, сколько испанский «Алавес» должен предложить за его переход железнодорожникам, а также высказался о возможной зарплате в клубе Примеры. Ранее Баринов заявил, что переговоры о его переходе в «Алавес» всё ещё идут.

«Сколько должен дать «Алавес», чтобы «Локомотив» согласился меня отпустить? Думаю, минимум € 5-6 млн, такие деньги должны устроить «Локомотив». А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом» — большой вопрос. Будем обсуждать. Готов ли поехать в Испанию на меньшие деньги? Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.

Это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором я говорю? А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив» — собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию», — приводит слова Баринова Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.