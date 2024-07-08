«Балтика» объявила о переходе защитника Калачёва

Калининградская «Балтика» объявила о переходе 24-летнего защитника Ильи Калачёва.

«Илья является воспитанником самарского клуба «Юнит». В 13 лет перебрался в академию московского «Динамо». Осенью 2016-го Илья попал в заявку бело-голубых на Юношескую лигу УЕФА. Летом 2017 года стал выступать в молодёжной команде клуба.

Вместе с молодёжной командой защитник становился дважды бронзовым призёром и победителем молодёжного первенства. Всего в молодёжном первенстве провёл 64 матча, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. В августе 2020 года отправился выступать за «Динамо-2» во Вторую лигу, где провёл за клуб шесть матчей и отметился одной голевой передачей.

На правах аренды защитник выступал за ФК «Томь», «Нефтехимик», в феврале 2022-го на правах свободного агента перешёл в «Олимп-Долгопрудный». В июле 2022 года Калачёв перешёл в белорусский клуб «Ислочь», где провёл 59 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Трудовое соглашение заключено сроком до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на два. Мы приветствуем Илью в рядах балтийцев и желаем ему успешной карьеры в нашем клубе!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба, опубликованном в телеграм-канале.