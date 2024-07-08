Агент Стоцкого: «Пари НН» ведёт себя несолидно по отношению к Дмитрию

Олег Ерёмин, агент защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, заявил, что «Пари НН» ведёт себя несолидно по отношению к его клиенту.

«Пока понимания по будущему Дмитрия нет. Дело в том, что руководство «Пари НН» обещало продление, если команда сохранит прописку в РПЛ — это публично обещал генеральный директор клуба. Я так понимаю, что пока своё слово они припрятали. Диалог с руководством по новому контракту был, но пока они не очень активно стараются выполнить своё обещание.

Конечно, другие варианты продолжения карьеры прорабатываются. Но «Пари НН» ведёт себя как-то несолидно», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 34-летний футболист выступает за «Пари НН» с января 2022 года.