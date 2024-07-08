Орлов: англичан все критикуют, а они уже где? Так и первое место занять могут!

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил обилие ничейных результатов в матчах чемпионата Европы — 2024.

«Тут надо говорить о тренерских заданиях. Та же Турция — команда режиссёра Монтеллы. Ясно, что индивидуального мастерства у его футболистов маловато, за исключением Гюлера, но они компенсируют это самоотверженностью, подготовкой, взаимопониманием. А оборону выстроили все тренеры — отсюда столько ничьих. Когда играют с тремя центральными защитниками, конечно, фланги должны работать.

Если у англичан справа играет Сака, то слева такого футболиста нет. У испанцев фланги хорошо работают, а у французов — не очень. Хотя есть подходящие исполнители. Тот же Дембеле выходит только на замену — что-то с ним не в порядке. А Мбаппе попал в переплёт: перелом носа сбил его. В общем всё сейчас построено на стремлении не пропустить.

Если на прошлых чемпионатах мира, Европы блистали Пеле, Круифф, Марадона, Месси, Роналду в лучшей форме, то сейчас таких ярких личностей не видно. Смотрите, что англичане сделали в первом тайме: они же вообще мяч не давали сопернику. Швейцарцы были стиснуты и не знали, что делать. Они отдавали мяч в борьбу, а англичане выигрывали её. Только во втором тайме швейцарцы поняли, что нужно менять тактику. Вообще, Якин — молодец. Хоть они и проиграли, но оставили очень хорошее впечатление. Не хватает индивидуальных мастеров. Таких, как 16-летний Ямаль или Уильямс у Испании. Прекрасные нападающие! На краях во все времена действовали быстрые, техничные футболисты — многим командам этой изюминки не хватает. У той же Англии Саутгейт выстроил оборону, они мало пропускают, но у него нет атаки. Поэтому игра пресная. Кейн — человек-гол, всё время работает в створе ворот, но он зависимый игрок. А проникающих передач мало. И защитники выключают его из игры. С другой стороны, все критикуют англичан, а они уже где? Так и первое место занять могут», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.