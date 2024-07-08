Орлов: длинный план уходящего по коридору Роналду — это же художественное кино!

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о качестве трансляций на чемпионате Европы — 2024, а также об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Что меня на турнире радует, так это работа телевизионщиков. Трансляции — потрясающие! Я же телевизионный человек, 50 лет в профессии. С Эрнестом Серебренниковым мы работали с 1974 года. Он был режиссёром и комментатором здесь, в Ленинграде. Нам из Москвы постоянно прилетали замечания: перестаньте так часто показывать зрителей. Тренеров можно было показывать по одному разу в тайме. Такая была установка, представляете! Но Серебренников уже тогда понимал, что нужно идти дальше.

И посмотрите, какое сейчас идёт переключение камер на болельщиков, какое это создаёт настроение. Мы не просто смотрим на мяч, судью и футболистов, как было раньше, а вместе с ними проживаем игру. Длинный план уходящего по коридору Роналду после матча — это же художественное кино. У тебя возникает ощущение, что уходит звезда. И никуда не деться.

Криштиану очень старался, играл на команду — в чём его упрекать? Ну лучше-то никого не нашлось. Наверное, если бы у Мартинеса был кто-то сильнее, он заменил бы Роналду», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.