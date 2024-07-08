Кирилл Гоцук назвал Тюкавина лучшим молодым футболистом РПЛ
«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого игрока РПЛ сезона-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук расставил игроков в следующем порядке: 1-й – Тюкавин, 2-й – Щетинин, 3-й – Мусаев, 4-й – Кравцов, 5-й – Александров.
Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.
Узнать, кто за кого голосовал, а также о начислении баллов, вы можете в этом материале:
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