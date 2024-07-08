Орлов: не стоит ждать, что кто-то кого-то разорвёт в полуфинале или финале Евро-2024

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящих полуфиналах Евро-2024. Напомним, Испания сыграет с Францией, а Нидерланды — с Англией.

— Испания подтвердила статус главного фаворита чемпионата?

— Конечно. Во-первых, они быстрее всех на футбольном поле. У французов есть Мбаппе — он вообще самый скоростной. Но он один, а нужна командная скорость. У испанцев она выше всех. У англичан мы вообще не видели атак с ходу, чтобы два-три касания — и они уже у чужих ворот. Был такой замечательный футболист Стерлинг. Без него игра команды обеднела. Да, его время уже вышло, но как он бежал! С ним они могли играть в отрыв, чтобы не успели защитники возвратиться. А когда вся команда уходит за линию мяча, прорвать оборону можно только за счёт индивидуального мастерства. Вот у голландцев есть ещё скрытые резервы. Помните, Мален вышел и два мяча забил. Есть ещё высокий нападающий Вегорст — и видно, что тоже способен забить гол. На этом уровне турнира в цене сильные индивидуалисты. Они и будут решать судьбу полуфиналов. У меня ещё родилась аналогия с шахматами. Когда гроссмейстеры играют за титул чемпиона мира, они же ждут ошибку соперника. Так и в футболе сейчас. Чтобы кто-то кого-то переиграл за счёт комбинации — это редчайший случай. Большинство голов — из-за ошибок, то ли вратаря, то ли защитников. Поэтому не стоит ждать, что кто-то кого-то разорвёт в полуфинале или финале 5:1. 1:0, 2:1 — достаточно. 3:2 уже будет чудом. Этот чемпионат Европы показал, что в обороне все команды выстроены очень грамотно. А теперь необходима фантазия, романтический футбол. Эти противопоставления пошли со времён сборной Франции с Платини. Немцы — это был порядок, организация. Они сами себя панцирями называли и гордились этим. Их порядок бил класс. А французы — романтики, там было много фантазии. Вот современные англичане — прагматики. Очень интересно, какой футбол теперь победит — романтический или прагматический. Нравится вам тактика англичан или не нравится, но они не пропускают голы и уже в полуфинале. Можно и таким путём дойти до победы. Я был на 11 чемпионатах мира. Италия — Аргентина в 1990 году — скучнейший финал! И вообще тот турнир был неудачным с точки зрения игры, мастерства. Туповато всё было. Не сравнить с чемпионатами, когда испанцы побеждали, бразильцы. ЧМ-1982 вообще нет равных в плане яркости. А в последние годы больше прагматизма», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.