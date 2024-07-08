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Защитник «Сочи» Дркушич: моё будущее решится через две недели

Защитник «Сочи» Дркушич: моё будущее решится через две недели
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24-летний защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич высказался о своём будущем.

«Не хочу говорить о своём будущем. Но я думаю, как мой агент и сказал, что моё будущее решится через недели две. Это пока всё, что я могу сказать», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую Премьер-Лигу, в следующей кампании южане будут выступать в Мелбет Первой лиге.

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