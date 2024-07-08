Каряка: Тюкавину не стоит уезжать в Европу, пока он не выиграет чемпионство с «Динамо»

Бывший футболист сборной России, португальской «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка поделился мнением о будущем форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Что касается возможного уезда Тюкавина в Европу, то пока «Динамо» не выиграет чемпионат, Константину не стоит уезжать. Он является лидером и много забивает, поэтому будет ещё больше прогрессировать», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.