Эрик Яхимович: уровень чемпионата Беларуси поднимется, если его объединить с РПЛ

Экс-игрок московского и минского «Динамо» и китайского «Шаньдун Лунэн» Эрик Яхимович высказался об уровне чемпионата Беларуси.

«Уровень Российской Премьер-Лиги поднимается за счёт хороших иностранных футболистов. Поэтому молодые игроки тянутся за футболистами более высокого класса. Они смотрят на них и подражают им.

Конечно, уровень чемпионата Беларуси поднимется, если его объединить с РПЛ. Белорусские команды, играя в сильном чемпионате, будут приспосабливаться. Я за то, чтобы объединить чемпионат России и Беларуси», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 7 июля, состоялся ретроматч между командами легенд Беларуси и России, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.