В «Баварии» сообщили, что Лерой Зане перенёс операцию

В мюнхенской «Баварии» сообщили, что нападающий клуба и сборной Германии Лерой Зане перенёс операцию в связи со старой травмой.

«После вылета сборной Германии с чемпионата Европы Лерой Зане перенёс в понедельник в Мюнхене малоинвазивную операцию на паху. В конце прошлого сезона футболист «Баварии» мучился от боли. После успешной операции 28-летний футболист должен вернуться к тренировкам вместе с другими участниками чемпионата Европы в конце июля», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Напомним, 5 июля в матче 1/4 финала турнира немецкая национальная команда уступила Испании со счётом 1:2. Зане принял участие во всех пяти матчах сборной Германии на чемпионате Европы — 2024.