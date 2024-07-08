Футболист ЦСКА Файзуллаев назвал своего кумира детства

Футболист московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал своего кумира детства.

«С детства я смотрел матчи «Барселоны» и Месси, мне очень нравилось наблюдать за игрой Лионеля — как он обыгрывает и видит поле. Месси был для меня футбольном кумиром. У меня были футболки Месси, Роналду и Фернандо Торреса. Но всегда хотел носить футболку топ-команды Европы со своей фамилией. Я не хочу быть на кого-то похожим. Но, смотря на топ футболистов, всегда учусь у них, а иногда стараюсь повторить какие-то финты или действия», — сказал Файзуллаев корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, сегодня «Чемпионат» опубликовал итоги своего голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона. Подробнее ознакомиться с итогами голосования можно с помощью этого материала: