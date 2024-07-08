Баринов: не перейду ни в один российский клуб, из «Локомотива» уеду только в Европу

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, когда задумывался об уходе из стана железнодорожников, а также заявил, что не перейдёт из «Локо» ни в один российский клуб.

«Задумывался ли об уходе из «Локомотива»? Да, летом 2022-го, когда у нас были немецкие руководители. Были мысли об уходе из клуба. Но Рангник пригласил нас с Федей Смоловым на разговор: «Вы лидеры, клуб на вас рассчитывает». Вот мы и остались.

Через полгода команда шла в стыках и Смолов уехал в «Динамо»? Ага. Думаю, Федя просто не хотел в этом всём участвовать. Для меня это был худший момент в карьере. Мне как капитану было вдвойне тяжело это всё переносить. Меня тоже хотело «Динамо»? Слышал об этом, были разговоры. Но сейчас я тебе могу честно сказать — не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда-то из «Локомотива», то только в Европу. Пусть кому-то эти слова покажутся громкими, но это правда», — приводит слова Баринова Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.