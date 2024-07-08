Саутгейт — о Кейне в матче со Швейцарией: Гарри сыграл важную роль для команды

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о нападающем национальной команды Гарри Кейне.

«Я считаю, что Кейн сыграл очень важную роль для команды в матче со Швейцарией. Возможно, он играет не так активно, так как часто отходит назад, но он по-прежнему вносит огромный вклад в успех команды», – приводит слова Саутгейта Goal.

Напомним, 6 июля сборная Англии встречалась с национальной командой Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял счёт. В дополнительное время команды также не сумели выявить победителя. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались английские футболисты.