«Сочи» — «Тальерес»: «барсы» удвоили своё преимущество

В эти минуты проходит матч Летнего кубка, в котором принимают участие российский «Сочи» и аргентинский «Тальерес». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте нападающий Илья Сафронов удвоил преимущество «Сочи».

Напомним, ранее на турнире «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5, а также проиграл «Црвене Звезде» (0:2). «Тальерес» провёл только один матч на Летнем кубке, в котором также уступил команде из Санкт-Петербурга (0:1).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.