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«Сочи» — «Тальерес»: «барсы» удвоили своё преимущество

«Сочи» — «Тальерес»: «барсы» удвоили своё преимущество
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В эти минуты проходит матч Летнего кубка, в котором принимают участие российский «Сочи» и аргентинский «Тальерес». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Летний Кубок РПЛ
08 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
5 : 0
Тальерес
Кордова, Аргентина
1:0 Крамарич – 30'     2:0 Сафронов – 59'     3:0 Мартовой – 80'     4:0 Лёвин – 88'     5:0 Барт – 90+2'    

На 59-й минуте нападающий Илья Сафронов удвоил преимущество «Сочи».

Напомним, ранее на турнире «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5, а также проиграл «Црвене Звезде» (0:2). «Тальерес» провёл только один матч на Летнем кубке, в котором также уступил команде из Санкт-Петербурга (0:1).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.

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