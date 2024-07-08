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Марк Кукурелья: мало кто верил в Испанию, но я знал, что у нас отличная команда

Марк Кукурелья: мало кто верил в Испанию, но я знал, что у нас отличная команда
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Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья в преддверии матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024, в котором испанцы встретятся с французами, высказался об атмосфере в национальной команде.

«Атмосфера идеальная, и он (Луис де ла Фуэнте) очень хорошо управляет командой. У нас есть особая связь, и я надеюсь, что мы сможем сделать последний маленький шаг и выйти в финал. Мало кто верил в нас, и то, что мы оставались в тени, помогло нам начать турнир с уверенностью. Испания — команда, которую стоит уважать. Я знал, что у нас отличная команда, и так оно и вышло», — приводит слова Кукурельи пресс-служба УЕФА.

Напомним, полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

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