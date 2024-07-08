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Орлов: Кроос сломал одного из лучших футболистов Испании, а его не удалили!

Орлов: Кроос сломал одного из лучших футболистов Испании, а его не удалили!
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с фолом хавбека Германии Тони Крооса на полузащитнике Испании Педри после победы над немцами (2:1 д. вр.) в матче 1/4 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Жалко, что один из лучших футболистов мира Кроос убрал одного из лучших футболистов Испании Педри. А судья его не удалил. Он же ещё в первом тайме должен был получить две карточки! Комментатор Костя Генич выдвинул версию, что Крооса не удалили, потому что это было начало игры. Но судить-то надо по правилам — что в начале, что в конце! Да, Кроос выдающийся футболист, но он же сломал одного из лучших игроков Испании. Поставил жёстко ногу, нарушил правила. Я сам футболист и знаю: если идёт стык, то в последний момент ты инстинктивно смягчишь удар по чужой ноге. А если прыгнул двумя ногами в игрока — это бездумное действие. Сразу карточка, а если травма — красная», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, фол немецкого полузащитника Крооса в начале матча привёл к тому, что полузащитник испанской команды Педри получил травму и не сыграет в оставшихся играх турнира. Главный судья Энтони Тейлор не показал нарушителю ни жёлтую, ни красную карточку.

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