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«Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес» со счётом 5:0 в матче Летнего кубка

«Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес» со счётом 5:0 в матче Летнего кубка
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Сегодня, 8 июля, состоялся матч Летнего кубка, в котором принимали участие российский «Сочи» и аргентинский «Тальерес». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. Российский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Winline Летний Кубок РПЛ
08 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
5 : 0
Тальерес
Кордова, Аргентина
1:0 Крамарич – 30'     2:0 Сафронов – 59'     3:0 Мартовой – 80'     4:0 Лёвин – 88'     5:0 Барт – 90+2'    

На 30-й минуте нападающий Мартин Крамарич вывел «Сочи» вперёд. На 59-й минуте форвард сочинцев Илья Сафронов удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте полузащитник Даниил Мартовой забил третий мяч в ворота аргентинского клуба. На 88-й минуте «барсы» получили право на 11-метровый удар, который уверенно реализовал Владислав Лёвин. Пятый мяч перед самым окончанием встречи забил Руслан Барт.

Напомним, ранее на турнире «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5, а также проиграл «Црвене Звезде» (0:2). «Тальерес» также уступил команде из Санкт-Петербурга (0:1).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.

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