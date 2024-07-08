Бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин назвал положительные моменты в игре испанцев на чемпионате Европы — 2024.

«Я почти все матчи чемпионата Европы посмотрел, нормальные впечатления, понятно, что от Франции, Англии ждёшь лучшего футбола, Германия тоже вялотекущая, но Испания радует, новые игроки, много дриблинга. Больших сенсаций нет, понравилось, что Швейцария хорошо играла, вратарь у грузин Георгий Мамардашвили молодец», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, Испания вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.